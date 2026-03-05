مقتل مسؤول المتابعة في كتائب حزب الله العراق أبو حسن الفريجي بغارة على جرف الصخر

قُتل أبو حسن الفريجي، مسؤول المتابعة في ميليشيا كتائب حزب الله العراق المصنفة على قوائم الإرهاب، إثر غارة استهدفت موقعاً في منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية بأن الغارة استهدفت تجمعاً لعناصر من الميليشيا داخل أحد المواقع في المنطقة، ما أدى إلى مقتل الفريجي وعدد من مرافقيه. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة حول الجهة التي نفذت الهجوم أو حجم الخسائر الأخرى.

وتُعد منطقة جرف الصخر من المناطق التي تنتشر فيها فصائل مسلحة موالية لإيران، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة منذ سنوات، ما يجعل المعلومات حول ما يجري داخلها محدودة.

من جهتها، لم تصدر كتائب حزب الله العراق بياناً رسمياً مفصلاً حول الحادثة حتى الآن، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الغارة والجهة المسؤولة عنها.