مقتل وإصابة (13)مواطنا لبنانياً جراء القصف الإسرائيلي على وسط بيروت

مقتل وإصابة (13)مواطنا لبنانياً جراء القصف الإسرائيلي على وسط بيروت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قصفت إسرائيل وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس3/10/2024، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بعد أن تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت العاصمة. وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا دوي انفجار هائل.وأوضح مصدر أمني أن الانفجار وقع في منطقة الباشورة بوسط بيروت، بالقرب من البرلمان، مما يجعله الهجوم الإسرائيلي الأقرب إلى مقر الحكومة.وأفادت مصادر طبية لبنانية بأن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب سبعة آخرون.

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