مكتب علاوي ينفي نبأ وفاته

مكتب علاوي ينفي نبأ وفاته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ، اليوم الخميس (12 حزيران 2025 )،الشائعات التي تداولتها بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته.وذكر المكتب في بيان، أن “بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شائعات مغرضة بشأن وفاة الدكتور إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية”.وأضاف البيان: “وإزاء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة نود التأكيد بشكل قاطع أن الدكتور إياد علاوي بخير ويتمتع بصحة جيدة بفضل الله، ويتواجد حالياً في العاصمة الأردنية عمّان لإجراء تداخل طبي بسيط وعدد من الفحوصات الطبية الدورية، وسيعود قريباً إلى أرض الوطن”.وأكد المكتب الإعلامي: “ندين بشدة ترويج مثل هذه الشائعات التي تستهدف بث القلق وإرباك الرأي العام، ونهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمسؤولية والامتناع عن تداول الأخبار الكاذبة التي تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية والمهنية”.

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