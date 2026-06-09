ملفات فساد:مذكرات قبض واستقدام تطال أسماء مرتبطة بدوائر قريبة من الحكومة وسط صمت رسمي

تتداول مصادر مطلعة معلومات عن تحركات قضائية واسعة تتعلق بملفات فساد وُصفت بالثقيلة والخطيرة، يُقال إنها ما تزال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة، وسط حالة من الترقب والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.وبحسب ما يتم تداوله، فقد صدرت مذكرات قبض بحق قصي محبوبه، وسرمد السوداني، وحسن السوداني، على خلفية ملفات يُشار إليها بأنها مرتبطة بشبهات فساد مالي وإداري لم تُحسم تفاصيلها رسمياً حتى الآن.كما تشير المعلومات المتداولة إلى صدور مذكرات استقدام بحق كل من عباس شياع السوداني، ومنتظر شياع السوداني، وحيدر شياع السوداني، وعمار منعم السوداني، ضمن سياق تحقيقات موسعة تتعلق بملفات مالية معقدة.وتضيف المصادر أن عدداً من المقربين والموظفين السابقين غادروا البلاد بالتزامن مع اتساع رقعة التحقيقات والإجراءات القضائية، في مشهد زاد من حجم التساؤلات حول طبيعة ما يجري داخل هذه الملفات.وفي ظل غياب أي إعلان رسمي واضح يؤكد أو ينفي هذه المعلومات حتى الآن، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، بينما تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الجهات القضائية في المرحلة المقبلة من تطورات قد تعيد رسم المشهد بالكامل.