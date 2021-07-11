ممثلة جديدة لليونسيف في العراق

ممثلة جديدة لليونسيف في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت ممثلة اليونيسف الجديدة في العراق، شيما سين جوبتا، اليوم الاحد، أوراق اعتمادها الرسمية إلى رئيس قسم المراسم بوزارة الخارجية في بغداد، علي شمران.قالت جوبتا في بيان نشره الموقع الرسمي لليونسيف ، إن “تقديم أوراق اعتمادي اليوم إلى حكومة العراق سيعزز شراكتنا، لدعم برامجنا في العراق وللمساعدة في تهيئة الظروف التي يمكن لكل طفل في العراق أن يتطور فيها ويزدهر”.الى ذلك اكد شمران، حسب البيان “استعداد الوزارة للدعم الكامل وتسهيل عمل واهداف ممثلة اليونيسف الجديد في العراق.وتعمل اليونيسف في 190 دولة وإقليمًا ، ويتركز عملها على الأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمعات في هذه الدول .

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