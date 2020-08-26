مناشدة الی الشعب العراقي بكل قومیاته‌ واطیافه‌ “شریحة من الکرد العراقیین”

ادراكا منا لمجريات الظرف الراهن وتداعياته نتوجه الیكم بهذا الخطاب لمناشدتكم بما نراها لزاما علینا اتباعه‌ جمیعا في حال إجراء انتخابات مبكرة في العراق، ونری انه‌ من الأهمية بمكان الاخذ بالنقاط الثلاثة الآتية بنظر الاعتبار من قبل كل فرد عراقي وخصوصا الكيانات السياسية و الشخصيات المعروفة والتي هي:

١- نبذ النزعة القوموية (العروبة، الكردايتي، الطورانیة)، ٢- الطائفویة ( السنية، الشيعية)، ٣- تجاوز العُقد العرقية والمناطقية في الفكر السياسي والعمل البرلماني. ولكي نضمن مشاركة حقيقة لأناس وطنيين ذوي الولاء حصراً للعراق من زاخو الی الفاو، ومن خانقين الى سهول الرمادي. نری انه یتوجب علی كل مشارك ان يؤمن بهویته العراقية أولا ویفتخر بوحدة العراق دون أي احساس بغبن عرقي أو قومي أو طائفي وان یتجرد من الأیدولوجیات الداعیة لممارسة العنف والقمع بكل اشكاله.

یبدو لنا ان الإنتخابات المرتقبة تفتقر الی اسهام عناصر تتسم بالشجاعة والعقلانیة والحكمة، وشخصیات مستقلة و متحررة فكریا و ذوي قیم سياسية ووطنية، لا ينخدعون بالامتيازات و الإغراءات ولا یلجأون الی التلاعب والتزویر للترشح للبرلمان كما اعتاد بعض الساسة علیه‌ في تغییر مظاهرهم واخفاء أفكارهم المعادية للإنسانية ولمصالح العراقيين جميعاً. لذا نری من الضروري التأكید علی ان یكون المرشحین والناخبین أحرار في توجهاته واختیاراتهم دون الولاء لأية أيديولوجية معینة وان یتسم بقبول الرأي الاخر من اجل ترسیخ مفهوم المواطنة والعیش الكریم في إطار الدولة العراقية بعيداً عن الإختلافات العرقية والقومية والطائفیة ضمانا لتحقیق حقوقه وواجباته كفرد عراقي حر.

نحن شریحة من الكتاب والنشطاء والإعلاميون الكرد، نوجه اللوم الی القوی السیاسیة والمثقفون فی الوسط والجنوب و هم بدورهم یبادلونا نفس المشاعر. فیما یجدر القول بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البرزاني) والإتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) و حركة التغيير و الاحزاب الاسلامویة الكردیة، فشلوا فی تمثیل شعبنا تمثيلا حقيقياً، و كذلك الحال مع أغلب الأحزاب الشيعية و السنية و المسيحية و التركمانية، حیث فشلوا فی تمثیل مكوناتهم ضمن سكان العراق. بمعنی اخر، لا یجوز تحمیل سكان اقليم كردستان مسؤولية الممارسات الشاذة كالسرقات والنهب والعبث بالثروات التي تمارسها تلك الأحزاب مثلما لایمكن تحمیل المكونات الاخری مسؤولية ممارسات الأحزاب الحاكمة والمتسلطة فی العراق، في نهب ثروات العراق ووارداته منذ سقوط النظام ولغایة یومنا هذا.

نحن ندرك تماما ان عصابات و قراصنة النفط هي التي تسیطر علی اقليم كردستان باسم الحكومة المحلیة و تحت ظل شعارات قومیة وعرقیة، انها لیست الا مؤسسة فاسدة وغیر شرعیة، تواظب علی نهب إيرادات النفط والغاز عن طریق تهریبه بالشراكة مع الشركات التركية، وعلی نهب ایرادات المنافذ الحدودية. كل هذا وتمتنع تلك الحكومة في سابقة نادرة فی تأریخ العراق عن دفع مستحقات الموظفین و المتقاعدین بشكل متعمد. والجدير بالذكر أن تهریب النفط و نهب الإيرادات المستوفاة من المنافذ الحدودية ليست مجرد سرقة لقمة العيش من افواه مواطني إقليم كردستان وإنما هي اغتصاب لحقوق المواطن العراقي في البصرة والديوانية وتكريت وبغداد والموصل وباقي مدن العراق.

فمنذ عام ٢٠٠٣ كانت الحكومات العراقية المتتالية ولاتزال تغض الطرف عن ممارسات قراصنة النفط في الإقليم لأسباب شتی، هذا مع اننا ندرك وجود نهب و سرقات مماثلة في الوسط والجنوب. الا ان الطامة الكبری تكمن في كون السياسيين العراقيين من كافة المكونات باتوا متورطین في نهب وسرقة المال العام والعبث بمقدرات الشعب العراقي اجمع. نحن نری الیوم و بكل وضوح، استهزاء الآلاف المؤلفة من الشباب الكرد في الشارع السياسي الكردستاني بـأكذوبة القومية والعرقیة والطائفیة، وهم یعبرون عن تفائلهم تجاه الحكومة الفدرالية و یلتمسون منها الأمل للقضاء علی الظلم و الأحتكار و الممارسات القمعیة لعصابات الكردايتي والمتمثلة في عملاء الدول الاقلیمیة التي تنتهك سیادة العراق وحرمة اراضیها واجواءها.

نعم، نحن نری و بكل وضوح أن إقليم كردستان وبالاخص الجزء الذي يقع تحت سطوة عائلة البرزاني، لیس الا منطقة محتلة و محتكرة (اقتصادیا و عسكرياً) من قبل الدولة التركية، ومایدل علی ذلك، هو استیلاءها علی ملف النفط و الغاز ووجود عشرات القواعد العسكرية التركیة داخل الأراضي العراقیة، فان ملف النفط، یتحكم فیه شركات خاضعة للرئیس التركي أردوغان أكثر مما یتحكم فیه ازلام البرزاني والطالباني. حتى أن ميليشيات البيشمركة تتحرك بتوجيه من الدول الإقليمية، في وقت كان من المفروض أن تكون تحت سلطة وزارة الدفاع العراقية وفقا للدستور. لذا نری انه یتوجب علی الحكومة العراقية الحالیة و اللاحقة عدم التساهل مع الذین دأبوا الاستمرار في العمالة للدول الإقليمية مثلما یجب عدم التساهل مع الميليشيات المتواجدة في الوسط والجنوب بخرق القانون والاسهام في نشر حالة الفوضی وعدم الاستقرار.

ان الشعب العراقي بحاجة ماسة الی حكومة وطنیة قویة عازمة علی تقليم أظافر الميليشيات (بما فيها الپيشمرگة) من اجل السيطرة على المنافذ الحدودية ( بضمنها المنافذ الشمالیة) من اجل بناء عراق موحد یمتاز بروح التعايش وتقبل الرأي الاخر وترسیخ مفهوم المواطنة و نبذ المفاهيم العنصریة (القومية، العرقية، الطائفية)، ومن اجل تحرير ملف النفط والغاز من هيمنة ميليشيات المنضوية تحت يافطة الحشد الشعبي او ميليشيات البيشمركة، وهذا یعني بالامکان اطلاق تسمیة البلطجية وقتلة المتظاهرین والنشطاء السیاسیین علی کل من میلیشیات الحشد الشعبي والملیشیات الکردیة المعروفة بالپیشمرگة. لذا وبغیة ضمان تحقیق العدالة الاجتماعية، يتوجب محاسبة جميع اصحاب الملیارات من السياسيین الشيعة و السنة و الكرد والتركمان والمسيحيين، أولئك الذين كانوا علی الاغلب يعيشون حياةً متواضعةً قبل عام 2003.

ختاما نناشدكم بان نتكاتف ونعمل سویا علی ضوء ماورد اعلاه وانه ان الاوان ان نقر ونعترف كشعب العراق بعربه و بكرده وبقومیاته وطوائفه الاخری، بأننا خدعنا من قبل أحزابنا السياسية وقادتها الذین دأبوا علی نهب خیرات وطننا لسنین طویلة، وباسم القومية و الطائفية أداروا ظهورهم لمفهوم التعايش وعملوا علی الغاء الآخر. اما الیوم، فلابد ان نعي بان أغلبية الشعب العراقي تطمح للتعایش السلمي والتعددیة الثقافية والدينية وأصبحت المصالحة والتعايش بین الجمیع في العراق مطلبا جماهیریا، وخصوصا شبان العراق( عربا، کردا و ترکمانا…الخ). ولقد حان الوقت الذي یتوجب فیه علينا جمیعا كعراقیین أن ندير ظهورنا لتجار الدین والطائفية والقومية و لناهبي ثروات العراق، كي نعيش معاً و نبني العراق معاً، و لكي تدار الثروات الطبيعية والإيرادات الوطنية بشكل شفاف خدمة لشعبنا من اقصی الجنوب إلى أقصى الشمال، والنصر حتما لارادة الشعوب.

الاسماء :

ازاد ملا نبي- ناشط -چومان

اسو جوهر- کاتب و ناشط کرکوک

اکو علي حسین- ناشط- السلیمانیة

د. پشتیوان ع صابر- جامعة السلیمانیة

حسین علي- ناشط- دهوک

دلشاد مجید- کاتب و صحفي- السوید

ریباز حسن- اعلامي- رانیة

زانيار علي – طالب جامعي – السليمانية

سردار حسین- ناشط- کرکوک

سوران إبراهيم رسول – ناشط- حاجياوا

ماهر محمود – ناشط سياسي – چومان

سلام محمد- ناشط- الدنمارک

شنیار انور- ناشطة- امیریکا

شوان باقي-ناشط- السوید

کاروخ عثمان- ناشط و اعلامي- اربیل

لاوان ع علي- ناشط و اعلامي- السلیمانیة

مصطفی شیخ محمد- چومان

مهدي ابوبکر- استاذ جامعي- السلیمانیة

د.نیان حسین- ناشطة- کرکوک

د.نوزاد رشید – طبيب – استرالیا

هریز جمال- ناشط- السلیمانیة

هلمت حسین-ناشط- السلیمانیة

هونر جاسم- سیاسیی و ناشط- روسیا

رستم عزیز- ناشط- بریطانیا

هیمن احمد رضا- ناشط- دربندخان

یاسین افتاو- کاتب- السلیمانیة

مجید غفور- اعلامي- السلیمانیة

کامیار صابر- کاتب- استرالیا