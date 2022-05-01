مناورات عسكرية للناتو شرقي أوروبا

مناورات عسكرية للناتو شرقي أوروبا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) إجراء مناورات عسكرية كبيرة شرقي أوروبا، الشهر القادم، في رسالة موجهة لـ»ردع روسيا» على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أن عشرات الآلاف من الجنود من قوات الناتو ودول أخرى في شمال الأطلسي سيشاركون في سلسلة من التدريبات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع المقبلة «حيث تسعى الدول الغربية لردع العدوان الروسي».وستجري المناورات مدعومة بالطائرات والدبابات والمدفعيات والعربات الهجومية المدرعة، في فنلندا وبولندا وشمال مقدونيا وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا. وسيشارك فيها قوات من الناتو وقوة الاستكشاف المشتركة، التي تأسست عام 2014 وتضم 10 دول من بينها دولتان ليستا من الناتو هما فنلندا والسويد.وقال لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، إن «الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو».ولم تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات سلام وجها لوجه منذ 29 آذار وتوترت الأجواء بسبب مزاعم أوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء انسحابها من المناطق القريبة من كييف؛ ونفت موسكو هذه المزاعم.وقال لافروف دون الإدلاء بتفاصيل إن «أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية، نؤيد استمرار المفاوضات رغم أنها صعبة». ودعا لافروف حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة إلى الكف عن مد كييف بالأسلحة إذا كانا «مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية»؛ وأكد لافروف أيضا أن الهجوم الروسي في أوكرانيا يسير «طبقا للخطط».

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