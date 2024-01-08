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- شبكة اخبار العراق
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نائب:أكثر من (100) قانون ما زال نائما على الرف البرلماني
كتلة نيابية:جمع (100)توقيع نيابي لعقد جلسة استثنائية لإصدار قرار مُلزم بطرد القوات الأمريكية من العراق
مصادر سياسية:التركمان بيضة القبان في حسم منصب محافظ كركوك
تحالف العزم:الخلافات ما زالت مستمرة بين التحالفات السنّية حول المرشح الجديد لرئاسة البرلمان
استقالة النائب (أحمد الشرماني) من حركة امتداد لفشل الحركة في تحقيق مطالب الشعب
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- عربية ودولية
منظمة إنقاذ الطفولة:أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يومياً في غزة
(23) ألف شهيد في غزة بضمنهم( 9000) طفل و(5000) امرأة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
الأمم المتحدة:غزة أصبحت مكاناً للموت جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليها
مصر توقف وساطتها بين حماس وإسرائيل بعد أغتيال العاروري
إسرائيل:سنقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في غزة ما دامت أمريكا وأوروبا معنا
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المياه النيابية:تركيا مستمرة في سياستها العدائية تجاه العراق مقابل صمت الحكومة
وزارة الصناعة تعلن عن إحالة مشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى إلى شركة عراقية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نقابة الصيادلة: تلقينا (25) طلبا لإنشاء مصانع أدوية جديدة في العراق
“تقدير”.. وزارة التخطيط:سكان العراق تجاوز (43) مليون نسمة
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- رياضية
كاساس يقرر استمرار تدريب المنتخب العراقي في ابو ظبي
المنتخب الأولمبي يعسكر في الإمارات لمدة (17) يوما لغرض التدريب
تعرّف على أرقام لاعبي المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس آسيا
معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا
توقف دوري نجوم العراق لكرة القدم لغرض إعادة تأهيل الفرق المشاركة
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مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
علاوي:على المالكي إعادة الأموال التي سرقها
السوداني:سنطرد القوات الأمريكية من العراق رداً على اغتيالها (سليماني والمهندس)
تحالف الفتح:التهديدات الأمريكية لمقرات الحشد ستواجه برد عنيف
نائب كردي سابق:الحكومة الاتحادية الخاسرة مالياً مقابل حكومة البارزاني
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- اذاعة INN