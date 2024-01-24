منظمة بدر:استهداف الحشد الشعبي استهتار أمريكي

منظمة بدر:استهداف الحشد الشعبي استهتار أمريكي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر والنائب كريم عليوي ، الأربعاء، ان “الاستهتار الأمريكي بحق دماء حشدنا الشعبي، حيث باتت  الساحة  العراقية ساحة حرب مفتوحة  لقوات الاحتلال الأمريكي”، لافتا الى انه “لابد للبرلمان والحكومة اتخاذ موقف صارم وحازم لوقف الاجرام والاستهتار الأمريكي” . وأضاف انه “اصبح من الضروري ان يعقد مجلس النواب جلسة طارئة بحضور القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية لمناقشة استمرار الاستهتار الأمريكي بعد عدوانه الأخير للحشد الشعبي في بابل والانبار”.وأشار عليوي الى ان “عمليات القصف والاستهداف المستمرة تتم من خلال قواعده داخل العراق”.وكانت طائرات امريكية استهدفت مقرات للحشد الشعبي في بابل والانبار ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ردا على ضربات الحشد لقواعدهم “.

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