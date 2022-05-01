منظمة بدر:العامري والصدر يؤكدان على إشرافهما في تشكيل الحكومة المقبلة

منظمة بدر:العامري والصدر يؤكدان على إشرافهما في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، الاحد، عن تفاصيل لقاء غير معلن جمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.وقال الموسوي في حوار متلفز، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري عقد اجتماعا غير رسمي في الايام الماضية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التفاهم”، مبينا أن “العامري عرض على الصدر ذهاب الفتح بمفرده مع بعض القوى المتحالفة معه الى المعارضة النيابية مقابل تشكيل الحكومة الا ان التيار اصر على بقاء العامري ضمن الحكومة”.وأضاف، أن “الايام المقبلة ستشهد انفراجة في العملية السياسية بعد فشل محاولة التحالف الثلاثي في ابعاد الاطار من الحكومة وتمرير مرشح رئيس الجمهورية بشكل مستقل”.

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