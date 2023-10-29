منظمة بدر:قائمة الإطار الانتخابية ستحصد أعلى الأصوات في كركوك

منظمة بدر:قائمة الإطار الانتخابية ستحصد أعلى الأصوات في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول تنظيمات الشمال بمنظمة بدر محمد البياتي، الاحد، ان قائمة الاطار التنسيقي بمحافظة كركوك ” كركوكنا ” ستفاجئ الجميع بحصد أصوات أبناء المحافظة ومن جميع المكونات.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “نسبة المشاركة في محافظة كركوك ستكون اعلى النسب المئوية عن باقي المحافظات وذلك لوجود تنافس قوي بين مكونات كركوك الأساسية”.وأضاف القيادي التركماني، ان “قائمة الاطار التنسيقي بمحافظة كركوك ” كركوكنا ” ستفاجئ الجميع بحصد أصوات أبناء المحافظة ومن جميع المكونات”.وأشار الى ان “الوضع الأمني في كركوك مستقر تماما وان الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها الكاملة وسوف لن تسمح لاي احد خرق القانون”، مبينا ان ” أي جهة تحاول المشاكسة سوف لن تصب بصالحها انتخابيا”.يذكر ان الدعاية الانتخابية ستنطلق رسميا في الأول من شهر تشرين الثاني كما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووفقا لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان العراقي.

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