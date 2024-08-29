منظمة بدر:لا نسمح بتهميش دور منظمتنا في المحافظة

منظمة بدر:لا نسمح بتهميش دور منظمتنا في المحافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من منظمة بدر في محافظة ديالى، اليوم الخميس (29 آب 2024)، عن عقد اجتماع استثنائي بحضور المحافظ السابق.وقال المصدر ، إن “منظمة بدر بكل قياداتها عقدت اجتماعا استثنائيا بحضور محافظ ديالى السابق تناولت 4 ملفات ملحة أبرزها الشأن السياسي بعد تشكيل الحكومة المحلية وماهي ملامح المرحلة القادمة واستحقاقاتها”.وأضاف إن “هناك امتعاض لا يخفى من مجريات تعمد بعض القوى تهميش دور منظمة بدر السياسي رغم انها جاءت بالمرتبة الأولى في الانتخابات بعدد الأصوات لمرشحيها”، لافتا الى ان “الاجتماع أكد أهمية الاستقرار والسعي لعقد مزيدا من اللقاءات من اجل بلورة مسارات لادارة المرحلة القادمة”.وأشار إلى أن “بدر لا يمكن ان تكون لاعب ثانوي في ملف ديالى”، مشددا على ان “الاجتماع كان صريح للغاية في طرح كل الأراء”.

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