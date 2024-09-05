منظمة بدر:ليس من حق السعودية ولا غيرها الاعتراض على فتح مكتب للحوثيين في بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية القيادي في منظمة بدر الإيرانية مختار الموسوي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على أنباء تحدثت عن وجود انزعاج سعودي من افتتاح مكتب دائم لجماعة انصار الله (الحوثيين) في العاصمة العراقية بغداد.وقال الموسوي في حديث صحفي، إنه “ليس هناك أي حق لأي دولة ان تعترض أو تتدخل بما يخص علاقات العراق مع الدول والأطراف السياسية وغيرها الإقليمية، فهذا شأن يخص العراق وحده وهو من يرسم سياسته الخارجية بالتعامل مع أي دولة وجماعة دولية أو إقليمية”.وأكد الموسوي ،أن بغداد تحتضن جمع مكاتب فصائل محور المقاومة الإسلامية ولها دعم حكومي وسياسي ومرجعي.