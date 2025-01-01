منظمة بدر:موقف حكومة السوداني تجاه سوريا الجديدة هو نفس الموقف الإيراني

منظمة بدر:موقف حكومة السوداني تجاه سوريا الجديدة هو نفس الموقف الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الأربعاء، إن “المنطقة شهدت خلال الأشهر الماضية تطورات خطيرة وكبيرة كان أخرها سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية على زمام الأمور في سوريا، وهذا الامر شكل خطرا امنيا على العراق، لكن الحكومة تعاملت بحكمة عالية مع كل تلك الأزمات”.وأضاف الموسوي أن “الحكومة تريد من سوريا الجديدة منع اقتراب الجماعات الإرهابية من الحدود العراقية ومنع إطلاق سراح الدواعش في السجون قوات قسد وعدم عرض الوثائق التي تثبت تورط بعض زعماء الإطار للعمل لصالح المخابرات السورية في زمن حافظ الأسد وابنه بشار ، وأكد الموسوي ، أن موقف حكومة السوداني من المتغير السوري هو نفس موقف إيران.

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