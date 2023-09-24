منظمة بدر: إقرار محافظة تلعفر مقابل تحويل حلبجة إلى محافظة

منظمة بدر: إقرار محافظة تلعفر مقابل تحويل حلبجة إلى محافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي، الأحد، عن وجود رغبة نيابية وسياسية لإنشاء محافظة تلعفر في الموصل مقابل دعم محافظة حلبجة. وقال الكاظمي في حديث  صحفي، إن “هناك رغبة لتحويل قضاء تلعفر بنينوى إلى محافظة مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة”. وأضاف أن “موازنة الإقليم ثابتة ولن يتم إضافة اي مبالغ إضافية في الموازنة في حال تم الإعلان عن تحويل حلبجة محافظة “. وأشار إلى أن “تحويل حلبجة الى محافظة فقط بالعنوان الاداري على اعتبار عدد السكان ثابت والخدمات كذلك “.ولفت الكاظمي، الى أن “هناك رغبة سياسية ونيابية بتحويل تلعفر لمحافظة مقابل التصويت على حلبجة”. وكان قد أعلن مجلس النواب قد ارجأ التصويت على استحداث محافظة حلبجة بسبب الخلافات السياسية. 

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