منظمة بدر الإيرانية تدعو السوداني لإخراج القوات الأمريكية من العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، الأحد،أن التواجد الأمريكي بالعراق يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد والمنطقة عموما

وقال المحمداوي في تصريحات صحفية، إن “أمريكا هي الراعية والداعمة الأساسية وبشكل مباشر لإسرائيل، مشيرا إلى أنه “لو جمعنا كل كلمات الاستنكار والتنديد لا تكفي لما قام به الكيان الصهيوني من عملية إجرامية برعاية أمريكا التي كانت سببا في اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية وفؤاد شكر هؤلاء مجاهدون من أجل الأرض والعرض والعقيدة

وأكد رئيس لجنة الأمن، على إجراء الحكومة اجتماعات ولقائات مع الجانب الأمريكي، موضحا أنها توصلت إلى جدولة خروج القوات الأمريكية

وختم: “لهذا نطالب من الحكومه تنفيذ الاتفاقية والتي من شأنها جدولة خروج القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية