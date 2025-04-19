منظمة بدر الإيرانية ترفض دعوة الشرع لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد

منظمة بدر الإيرانية ترفض دعوة الشرع لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، اليوم السبت، أن دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزعيم “هيئة تحرير الشام” المدعو أبو محمد الجولاني لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد، تمثل استهانة واضحة بشهداء الحشد الشعبي.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية باتت ذليلة أمام بعض الدول الخليجية وسوريا، وتُظهر وكأن رزق العراق مرتبط بها، بينما الحقيقة عكس ذلك تماماً”.وأضاف أن “التقرب من شخصيات إرهابية متورطة في سفك دماء العراقيين مثل الجولاني يعد انحداراً خطيراً في النهج السياسي”، مشيرا الى ان “دعوة السوداني للجولاني تمثل إهانة كبرى للعقيدة الشيعية ولعوائل شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعاته في العراق وسوريا”.ولفت الموسوي، إلى أن “الملف لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة أن توضح موقفها رسمياً من هذه الخطوة”. وختم قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تتحول بغداد إلى منصة تستقبل الإرهابيين تحت عناوين دبلوماسية، فدماء الشهداء أمانة، واستقبال القتلة خيانة لهذه الأمانة”.

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