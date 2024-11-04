منظمة بدر الإيرانية تطالب بإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

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وزير الداخلية العراقي في طهران لتعزيز التعاون الأمني معها ولخدمة مشروعها
مصدر حكومي:الجحيشي بدلا من الحلبوسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ميليشيا لواء /19حشد:الأرض العراقية ستكون منطلقا للصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل
القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
الحسان:اتفقت مع السيستاني على التعاون مع الأمم المتحدة لاستقرار العراق
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الأمم المتحدة:الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات تتجاوز خطورة حرب عام 2006
روسيا:انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تعني شيئا لموسكو
البنتاغون يعلن انتشار قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط
في أقل من شهر..شهداء وجرحى واعتقالات في شمال غزة جراء العدوان الإسرائيلي
أمريكا “تسعى” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
ميليشيات الأصفهاني قتلت الفلسطينيين وهجرتهم من العراق يهدد الحكومة بدخولها في مشروع “حل الدولتين”!
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
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- اذاعة INN