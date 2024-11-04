منظمة بدر الإيرانية تطالب بإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

منظمة بدر الإيرانية تطالب بإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي، اليوم الاثنين، ان الولايات المتحدة الأمريكية أخلت بالاتفاقيات الأمنية مع العراق عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية باختراق أجواء العراق.وقال تقي في تصريح  صحفي، ان” تكرار اختراق السيادة العراقية من قبل الكيان الصهيوني يعطي مبررا لفصائل المقاومة استهداف المصالح الأمريكية”.وأضاف ان ” هناك استنكاراً واضحاً بشأن ما قامت به القوات الأمريكية عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية اختراق الأجواء العراقية”.وشدد تقي على “ضرورة إتخاذ قيام الحكومة باتخاذ قرار شجاع يلغي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن”.وتابع ان” أمريكا تتحمل مسؤولية الاخلال بالاتفاقية الأمنية مع العراق لعدم التزامها بحفظ سيادة العراق من أي عدوان خارجي “.

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