منظمة بدر تبارك تشكيل حكومة كركوك

منظمة بدر تبارك تشكيل حكومة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول تنظيمات الشمال في منظمة بدر محمد البياتي، الثلاثاء، عدم وجود نية في إعادة جلسة انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “جلسة انتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك جلسة قانونية ومستوفية لشروط عقدها”.وأضاف، ان “الاعتراضات التي وجهتها بعض القوى السياسية في محافظة كركوك بشان جلسة التصويت على محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك واعتبرتها جلسة غير شرعية غير صحيح من الناحية القانونية والدستورية لكونها مستوفية تماما لشروط عقدها”. واضاف ان ” أصل الاعتراض على مكان عقدها هذا ليس اشكال قانوني وانما شكلي”، مستبعدا “إعادة النظر بما تم التصويت عليه في تشكيلة الحكومة الجديدة كون الجلسة حددت مناصب كافية الى بقية المكونات التي لم تحضر جلسة بغداد”.

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