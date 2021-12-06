منظمة بدر: سنطالب بإعادة الانتخابات في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج

منظمة بدر: سنطالب بإعادة الانتخابات في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، الاثنين، في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيقودنا الى طرح موضوع الانتخابات المبكرة.وقال القيادي في منظمة بدر محمد البياتي، في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يتحملان المسؤولية الاولى امام الشعب في حال صادقوا على النتائج مع علمهم بما لحقها من أخطاء وتزوير وتلاعب بحقوق المرشحين”.وأضاف، أن” المصادقة على النتائج وإعطائها الشرعية يعني إثارة الشارع من جديد والتسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات واشتداد المعارضة في ساحات التظاهرات وعودة الأمور إلى المربع الأول والذي حذرنا منه مرارا”.وأشار إلى إن “الحلول الأخرى المطروحة ستكون في مقدمتها الانتخابات المبكرة في حال عدم مصادقة المحكمة على النتائج وردها على المفوضية وبالتالي فان الاتجاهات ستصب في صالح الانتخابات المبكرة”.

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