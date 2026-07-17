من البصرة إلى البرلمان.. حادثة الصيادين تطيح بقيادة بحرية

في تطور جديد لملف حادثة الصيادين العراقيين، أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه، بعد تحميله مسؤولية التقصير في حماية الصيادين داخل المياه الإقليمية، وذلك على خلفية الحادثة التي أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

وقال عضو اللجنة محمود فالح السيد إن اللجنة، وبعد زيارتها محافظة البصرة ولقائها بعائلة الشهيد الصياد نجم عبد الله وعدد من الصيادين المصابين، عقدت جلسة استضافة لقائد القوة البحرية الفريق الركن مازن كبيان وعدد من القادة الأمنيين، بحضور ذوي الضحايا، للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة المقصرين.

وأضاف أن اللجنة، وبعد مراجعة نتائج التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف، أوصت بإعفاء قائد القوة البحرية من منصبه، بعدما ثبت وجود تقصير في أداء الواجب وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصيادين العراقيين، فضلاً عن الإخفاق في التعامل مع التجاوزات التي تعرضوا لها.

وتأتي هذه التوصية بعد موجة غضب شعبي شهدتها محافظة البصرة، حيث خرجت تظاهرات أمام القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل الصياد نجم عبد الله، وسط مطالبات شعبية ورسمية بضمان أمن الصيادين العراقيين ومحاسبة جميع المقصرين.

وكان الصيادون العراقيون المحتجزون في الكويت قد عادوا إلى العراق عبر منفذ سفوان الحدودي، برفقة جثمان الصياد نجم عبد الله، إضافة إلى الصياد المصاب ثائر محمد سلمان، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الشعبي والسياسي.