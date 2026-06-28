من المحكمة الجنائية إلى رئاسة الوزراء.. منير حداد مستشاراً قانونياً للزيدي

كشف مصدر مطلع، الأحد، عن تعيين القاضي منير حداد مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، في خطوة تعزز الفريق القانوني لرئاسة الحكومة بإحدى أبرز الشخصيات القضائية في العراق.

وتزامناً مع الإعلان، هنأ رئيس كتلة الكورد الفيليين في مجلس النواب، النائب حيدر الفيلي “أبو تارا”، القاضي حداد بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، معرباً عن ثقته بقدرته على توظيف خبرته القضائية والقانونية في دعم سيادة القانون وترسيخ مؤسسات الدولة.

ويُعد القاضي منير حداد من أبرز الوجوه القضائية العراقية، إذ شغل منصب نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا ورئيس هيئتها التمييزية، وكان من الشخصيات التي اضطلعت بمهام محاكمة أركان النظام السابق.

واكتسب حداد شهرة واسعة لكونه المسؤول القضائي الذي تلا حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأشرف على الإجراءات القانونية داخل قاعة التنفيذ نهاية عام 2006، قبل أن يواصل نشاطه في تقديم الاستشارات القانونية والدستورية والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالشأن القضائي.

كما يُعرف بدفاعه عن حقوق الكورد الفيليين، وسعيه إلى إنصاف هذه الشريحة والدفاع عن قضاياها، قبل أن يقع عليه الاختيار أخيراً لتولي منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء علي الزيدي.