من بغداد إلى العواصم العالمية.. رحلة الدكتورة نبأ البرزنجي في الطب والاستثما

لندن. شبكة اخبار العراق.

الدكتورة نبأ البرزنجي

طبيبة ورائدة أعمال دولية تجمع بين الطب والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي

تُعد الدكتورة نبأ البرزنجي واحدة من الشخصيات العراقية البارزة التي جمعت بين العمل الطبي وريادة الأعمال والاستثمار الدولي، حيث تمتلك خبرة واسعة في إدارة الشركات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المشاريع الصحية والتجارية في عدد من الدول العربية والأوروبية.

المناصب والأنشطة التجارية

الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات عائلية في العراق خلال الفترة 1983 – 2004.

مالكة والمديرة التنفيذية لشركة صقور الأردن في العاصمة الأردنية عمّان برأس مال 200 ألف دينار أردني، وهي شركة من الدرجة الأولى، خلال الفترة 2007 – 2014.

مالكة والمديرة التنفيذية لشركة غلاء المتقدمة في مسقط – سلطنة عُمان، برأس مال 150 ألف ريال عُماني، كشركة شخص واحد خلال الفترة 2017 – 2022.

مالكة ورئيسة شركة نبأ للتجارة العامة وشركة هلا للاستثمار والتطوير العقاري في صوفيا – بلغاريا، وهما من شركات الدرجة الأولى، منذ عام 2015 ولغاية الآن.

مالكة والمديرة التنفيذية لشركة هلا وغلا فاشن ديزاين في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مليون درهم إماراتي منذ عام 2020.

الرئيسة التنفيذية لشركة هلا وغلا لتصميم الأزياء، حيث أسهمت في تأسيس العلامة التجارية العالمية H&G في دبي.

في عام 2023 افتتحت فرعاً لشركة نبأ للتجارة ذ.م.م في المملكة العربية السعودية برأس مال 7 ملايين ريال سعودي.

المؤهلات العلمية

المدرسة الابتدائية البريطانية – لندن (1977 – 1980).

مدرسة الراهبات (دجلة) – بغداد (1980 – 1982).

ثانوية العقيدة للبنات – بغداد (1983 – 1989).

بكالوريوس رياضيات – جامعة بغداد (1989 – 1993).

بكالوريوس في الطب / تخصص التغذية السريرية – جامعة فيكتوريا، لندن (2017 – 2020).

دبلوم العلاج الطبيعي (Physiotherapy) – لندن (2017 – 2019).

استكمال دراسة الماجستير في التغذية السريرية في لندن عام 2026.

الخبرات المهنية

تمتلك الدكتورة نبأ البرزنجي خبرة واسعة في:

التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الكبرى.

تأسيس وتشغيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية.

إدارة الاستثمارات التجارية والصناعية الدولية.

الحصول على الوكالات التجارية العالمية وإدارتها.

إعداد الخطط الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد.

بناء الشراكات الدولية وتطوير الأعمال.

كما حصلت على عدد من الوكالات التجارية الألمانية المهمة منذ عام 2007 تقديراً لكفاءتها وخبرتها في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.

الأنشطة الطبية والبحثية

تدريب وعلاج منتسبي الحرس السلطاني العُماني في مجال العلاج الطبيعي خلال الفترة 2019 – 2020.

مشاركة علمية في هلسنكي – فنلندا عام 2021.

عضوة في مركز الدراسات والبحوث العلمية والاستراتيجية في سويسرا منذ عام 2019، مع مساهمات في مجالات الابتكار الصحي والعلاجات الحديثة وبراءات الاختراع.

شريكة وممثلة للعراق والشرق الأوسط في شركة Swiss Delicia السويسرية العاملة في مجال المنتجات الصحية والمكملات الغذائية.

الجوائز والتكريمات

تكريمات سنوية من مؤسسات أوروبية في بروكسل تقديراً لجهودها الإنسانية والتطوعية خلال جائحة كورونا وما بعدها.

شهادة شكر وتقدير من وزير الصحة العراقي الأسبق الدكتور جعفر علاوي، تقديراً لجهودها في دعم القطاع الصحي ومواجهة جائحة كورونا.

تكريم دولي من نادي الملكة إليزابيث بمنحها لقب سفيرة ورائدة أعمال دولية.

المهارات

القيادة والإدارة.

التخطيط الاستراتيجي.

التواصل وبناء العلاقات الدولية.

العمل الجماعي.

إدارة المشاريع.

التفكير النقدي وصناعة القرار.

الالتزام وتحقيق الأهداف.

اللغات

العربية.

الإنجليزية.

معلومات التواصل:

📍 لندن – المملكة المتحدة

📧[email protected]