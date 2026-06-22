من بغداد إلى عمّان.. فؤاد حسين في اجتماع يرسم ملامح المرحلة العربية المقبلة

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع جملة من الملفات العربية والإقليمية، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، في إطار مساعٍ لتعزيز التنسيق العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وتسبق الجلسة الرسمية اجتماعات تشاورية لوزراء الخارجية العرب تهدف إلى توحيد المواقف وتبادل الرؤى بشأن القضايا المطروحة، بما يعزز فرص التوافق العربي إزاء الملفات الحساسة ذات الاهتمام المشترك.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة استحقاقات مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، استناداً إلى التفويض الصادر عن القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة.

وتأتي مشاركة العراق في هذا الاجتماع في ظل حراك دبلوماسي متواصل تقوده بغداد لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والتعاون بين الدول العربية.