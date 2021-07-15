من مهازل الوضع العراقي تحت الحكم الإيراني..مقتل واصابة 12 شخصا بسبب نزاع على “سمكة”

من مهازل الوضع العراقي تحت الحكم الإيراني..مقتل واصابة 12 شخصا بسبب نزاع على “سمكة”
آخر تحديث:

 البصرة/ شبكة أخبار العراق- اندلع نزاع عشائري مسلح، يوم الخميس، بين عشيرتي “الكرامشة” و”آل وافي في محافظة البصرة.وأبلغ مصدر أمني ؛ أن شخصين قتلا في هذا النزاع فيما أصيب 10 في نزاع اندلع في سوق سمك بمحافظة البصرة جنوبي العراق، مشيرا إلى ان النزاع اندلع إثر الخلاف على “سمكة”.واضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، والمصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.وبين أن القوات الأمنية اعتقلت حتى الآن أكثر 6 أشخاص ولا تزال تلاحق آخرين اشتركوا في هذا النزاع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *