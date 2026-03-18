مهمة كوماندوز محتملة: خطة ترامب للسيطرة على “يورانيوم إيران”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن توجهات لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدراسة خيار عسكري عالي الخطورة، يتمثل في إرسال قوات خاصة (كوماندوز) إلى قلب الأراضي الإيرانية. تهدف هذه العملية المرتقبة إلى الاستيلاء على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
أبرز تفاصيل المخطط المطروح:
الهدف الاستراتيجي: وضع اليد على اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جداً من درجات النقاء المطلوبة لصناعة أسلحة نووية.
الموقع المستهدف: تشير التقارير إلى أن المخزون يقع في منشأة محصنة في أعماق جبل بالقرب من مدينة أصفهان، مما يجعل المهمة معقدة من الناحية اللوجستية والعسكرية.
خلفية القرار: تعكس هذه المداولات، بحسب المقربين من البيت الأبيض، رغبة ترامب في تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل مباشر وجذري بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية.