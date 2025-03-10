موسكو..طرد دبلوماسيَين بريطانيَين بسبب التجسس

موسكو..طرد دبلوماسيَين بريطانيَين بسبب التجسس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الإثنين سحب اعتماد اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين، هما السكرتير الثاني في السفارة وزوج السكرتيرة الأولى، وطردهما من موسكو “خلال أسبوعين” بناء على شبهات تجسس. وأكد الجهاز أنه “اكتشف مؤشرات تدل على أن هذين الدبلوماسيين يقومان بنشاط تخريب واستعلام يهدد أمن الاتحاد الروسي”.

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