موقف بطولي لحزب تقدم .. لا نضع يدنا مع قاتل أبناء العراق الإيراني نوري المالكي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح حزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بعدم المشاركة في أي حكومة يقودها من وصفهم بـ”شخصيات تعيد العراقيين إلى ذاكرة الصراعات الطائفية”، في إشارة غير مباشرة إلى المرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي.وذكر الحزب في بيان، إنه عقد اليوم، اجتماعاً برئاسة الحلبوسي وبحضور قيادات الحزب وأعضاء الكتلة النيابية، جرى خلاله التأكيد على حرص المجتمعين الدائم على استقرار البلاد واستمرار الخطوات الإيجابية في تعزيز الأمن ووحدة النسيج المجتمعي وتغليب المصلحة الوطنية.وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا موقفهم الثابت بعدم تأييد وعدم المشاركة بحكومة تقاد من شخصيات “تعيد بالعراقيين إلى ذاكرة الصراعات الطائفية وتنمي التطرف والإرهاب والأزمات المتكررة المستمرة والعزلة الدولية والعربية”.

وأشار إلى أن حزب تقدّم دعا قادة الإطار التنسيقي إلى القبول الوطني والالتزام بهذا المبدأ الأساسي، وأن تكون قيادة الحكومة المقبلة فاعلة على المستوى الوطني من خلال تأييدها من المكونات السياسية والاجتماعية، ومواكبة لمتطلبات المرحلة الحرجة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم.وأكد الحزب أهمية أن تكون الحكومة المقبلة منفتحة على المحيط الإقليمي والعربي، وتعمل على توطيد العلاقات مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر وإيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية والمالية.

وشدد البيان، على أن الحزب مستمر في نهجه الداعم للاستقرار السياسي وتعزيز التفاهمات الوطنية، بما يحقق مصلحة العراق وشعبه.وسبق للمجلس السياسي الوطني “السني” أن أعلن رفضه ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، مع استثناء تحالفي العزم والسيادة، اللذان أيدا الترشيح وسط حراك سياسي يشير إلى أن تمرير الترشيح يتطلب توافقاً واسعاً.

