ميانمار أكبر دولة في العالم منتج للأفيون

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- شبكة اخبار العراق
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خلية الإعلام الأمني تعلن إلقاء القبض على الزمرة الحشدوية التي استهدفت السفارة الأمريكية
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع انحاء العراق
السوداني يؤكد على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
الإعلام الأمني:هناك خطة خاصة لتأمين صناديق الاقتراع ونقلها
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- عربية ودولية
الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في الضفة الغربية
لافروف: الدول الغربية وإسرائيل لا تنوي إقامة الدولة الفلسطينية
إسرائيل تطلب الوساطة المصرية القطرية لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس
غداً..اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة
بغطاء الفيتو الأمريكي..إسرائيل تشن غارات عنيفة على غزة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني يؤكد على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
الحكومة العراقية تتحفظ على فقرة “الوقود الاحفوري” في إعلان كوب /28
اليوم..سعر صرف الدولار=157250 ديناراً
خبير اقتصادي:العراق سيخسر أكثر من مليار دولار في الشهر الحالي جراء انخفاض أسعار النفط
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- رياضية
العراق يصل إلى النصف النهائي في بطولة غرب آسيا للناشئين
مباراتين وديتين بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني في المنامة
فريق الكهرباء يتأهل إلى النصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
غداً.. المواجهة بين منتخب ناشئة العراق ونظيره اليمني
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- تحقيقات
المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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- صورة وتعليق
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
تركيا مستمرة بتخفيض المياه في نهري دجلة والفرات والسوداني يقدم لها مزيدا من الاستثمارات !
الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
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- اذاعة INN