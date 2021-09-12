ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي

ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، الاحد، إن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بعد غيابهما عن مباراة الدوري أمس السبت.وخرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت 4-0 على كليرمون في الدوري بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، ان “اللاعبين عادا إلى باريس مساء الجمعة وتدربا أمس السبت، وأنا سعيد لأنهما بحالة بدنية جيدة ولم يتعرضا لإصابات”، موضحا انهما “سيكونان مع الفريق في بلجيكا بمباراة الأربعاء المقبل بدوري الابطال”.هذا وبدأ نيمار موسمه مع باريس ضد ستاد ريمس في 29 آب الماضي، وهي المباراة التي استهل فيها ميسي مشواره مع الفريق عندما شارك كبديل في الشوط الثاني.

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