ميليشيا الحشد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا

ميليشيا الحشد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في العمق السوري.وقالت في بيان  إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو الحشد الشعبي وبأمر من رئيس اركان الحشد عبد العزيز المحمداوي، قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر”.وأكدت استمرارها “في دك معاقل العدو” على حد وصفها.

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