ميليشيا العصائب:التعاقد مع أي شركة سعودية يعتبر “خيانة”!!

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نائب كردي يسأل مسرور ..أين ذهبت الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين؟
نائب: الحلبوسي متعمد في تعطيل البرلمان
الكعبي يطالب وزارة الكهرباء بإقتلاع الفاسدين والوزارة 70% من التيار الصدري !
مسرور يبحث تغزيز العلاقات مع تركيا من خلال حزب الشعب الجمهوري
التخطيط النيابية تحذر الكاظمي من تكرار سيناريو لبنان في العراق
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نائب كردي يسأل مسرور ..أين ذهبت الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين؟
التخطيط النيابية تحذر الكاظمي من تكرار سيناريو لبنان في العراق
عبد الصمد:الكاظمي يرسل الأموال إلى حكومة الإقليم خلافاً لقانون الموازنة ولم يطالبها بتسديد 128 مليار دولار التي بذمتها
الأعرجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا
بشرى سارة..مستشار الكاظمي:عام( 2030) س”نصل” إلى إنتاج (12) ألف ميغا واط من الكهرباء!!
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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