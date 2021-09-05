ميليشيا العصائب:التعاقد مع أي شركة سعودية يعتبر “خيانة”!!

ميليشيا العصائب:التعاقد مع أي شركة سعودية يعتبر “خيانة”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت ميليشيا  “عصائب أهل الحق” بزعامة الإرهابي قيس الخزعلي، اليوم الأحد، اعتراضها الشديد إزاء إبرام وزارة الداخلية العراقية عقدا مع شركة سعودية لتنظيم بيانات المرور والمركبات في البلاد.ووصف الميليشياوي حسن سالم النائب البارز عن كتلة “صادقون” التي تمثل العصائب في البرلمان العراقي هذا التعاقد بأنه “قضية خطيرة جدا”.وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن العراق ليس بحاجة للتعاقد مع شركة سعودية كون منظومة المشروع الوطني الحالية تسد الحاجة.ولفت إلى أن “التعاقد مع شركة سعودية يعتبر خيانة لمشروع المقاومة ولا مبالاة من قبل الحكومة العراقية”، حسب وصفه.

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