ميليشيا العصائب:بأمر خامئني البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد الشعبي

ميليشيا العصائب:بأمر خامئني البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،  القيادي في ميليشيا العصائب رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أنه  بأمر خامئني سيتم التصويت على قانون تقاعد الحشد الشعبي ، وسيتم التصويت عليه في الأسبوع المقبل.وقال الصالحي في حديث صحفي، إنه “كان هناك لقاء سابق جمع رؤساء الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، وتم الاتفاق على حلّ الخلافات كافة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وفق توجيه الامام خامئني”.

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