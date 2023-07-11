ميليشيا العصائب:زعماء الإطار بما فيهم السوداني يرفضون تمرير قانون العفو العام

ميليشيا العصائب:زعماء الإطار بما فيهم السوداني يرفضون تمرير قانون العفو العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ميليشيا العصائب، محمد البلداوي، الثلاثاء، بان قوى الاطار التنسيقي سوف لن تسمح بتمرير قانون العفو العام.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي سوف لن تسمح بتمرير قانون العفو العام لكونه سيخرج الإرهابيين  من أهل السنّة وقتلة الشعب العراقي  والرفضين لمشروع الثورة الإسلامية بزعامة إمامنا خامئني وبالتالي سيعملون الى إعادة تنظيمهم لأجل زعزعة الامن والاستقرار”، لافتا الى انه “بالإمكان اصدار قوانين العفو خاصة بفئات محددة ممن صدرت بحقهم احكام جنائية او غيرها شرط معالجتها اجتماعيا”.وأضاف، انه “كل ما اقتربت الانتخابات سواء كانت نيابية او محلية تتصاعد المطالبات من بعض القوى السياسية الى اصدار العفو العام”.وأشار البلداوي الى ان ” هذه المطالبات لا تمثل سوى المتاجرة السياسية ومشروع لكسب أصوات الناخبين مع قرب اجراء الانتخابات المحلية لا غير”.وتتوالى التحذيرات من مختلف الأوساط السياسية من الاقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *