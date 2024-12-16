ميليشيا العصائب:لن يحل الحشد وخامئني موجود

ميليشيا العصائب:لن يحل الحشد وخامئني موجود
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن الجناح السياسي لميليشيا العصائب المدعو رفيق هاشم ، اليوم الاثنين ، الدعوات المطالبة بحل الحشد الشعبي بأنها أضغاث أحلام ، لافتا إلى أن الحشد صمام امان العراق ولن يحل والإمام خامئني على قيد الحياة وبعده نجله مجتبى.وقال هاشم في تصريح ،إن” هناك مؤامرة خارجية تنادي بحل الحشد الشعبي ولن نسمح بهذا الأمر ،مؤكدا ان “الحشد ولد بأمر خامئني  وهو خط أحمر “.واضاف ان ” دعوات حل او دمج الحشد الشعبي ما هي إلا أضغاث أحلام يراد القضاء على مشروع المقاومة”.وأشار إلى أن”الفصل التشريعي القادم سيشهد التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي  الحشد كرد جميل لتضحياتهم في الدفاع عن إيران ومشروعها الإ “. 

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