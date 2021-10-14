ميليشيا العصائب:نحرق العراق ونلغي الجيش وباقي القوات ليبقى الحشد!!

ميليشيا العصائب:نحرق العراق ونلغي الجيش وباقي القوات ليبقى الحشد!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي الميليشياوي من عصائب أهل الحق سعد السعدي، الخميس، من مغبة التفكير المساس بالحشد الشعبي، مبينا ان الحشد خط أحمر لا يمكن المساس به باي شكل من الأشكال ،. واكد، نحرق العراق ونلغي الجيش وباقي القوات ليبقى الحشد تحت امرة امامنا خامئني لتحرير القدس   ، وقال السعدي، إن “الحشد الشعبي مشروع مقاومة ولن نسمح لاي جهة كانت حل او دمج الحشد الشعبي”.مبينا أن “هناك أطراف خارجية وداخلية تحاول تسوية صورة الحشد الشعبي”.

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