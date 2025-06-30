ميليشيا العصائب:ندعم الحكم الإيراني في العراق حتى ظهور”الإمام الغايب”

ميليشيا العصائب:ندعم الحكم الإيراني في العراق حتى ظهور”الإمام الغايب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ميليشيا العصائب المدعو علي تركي،الاثنين، أن منح السنة والكرد رئاستي البرلمان والجمهورية جاء بفضل من القوى الشيعية، مؤكدًا أن رئاسة الوزراء لن تخرج من يد إيران من خلال حكم إطارها الشيعي.وقال تركي في حديث  صحفي، إن “نزول محمد الحلبوسي في بغداد لن يغيّر شيئاً”، مشددا على أن “الاستحقاق النيابي للمكون الشيعي محفوظ بانفاس الزهراء ولإمام الغايب”.وأشار إلى أن “المكون الشيعي سيحصل على أعلى عدد من المقاعد في بغداد برعاية الإمام خامنئي والغايب.

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