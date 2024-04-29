ميليشيا العصائب تطالب بإقالة الفياض من المنصب

ميليشيا العصائب تطالب بإقالة الفياض من المنصب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي عن ميليشيا العصائب، استفساراً لوزيرة المالية طيف سامي، عن السند القانوني لصرف راتب ومستحقات لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، رغم تجاوزه سن التقاعد القانوني.

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