ميليشيا العصائب تعلن مسؤوليتها عن استهداف قاعدة عين الأسد

ميليشيا العصائب تعلن مسؤوليتها عن استهداف قاعدة عين الأسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت ميليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، على عودة استهداف القوات الأمريكية في العراق، بعد قصف قاعدة عين الأسد، أمس الثلاثاء، بطائرتين مسيرتين.وقال القيادي في الميليشيا، علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “فصائل المقاومة العراقية أعطت فترة أربعة أشهر لوقف عملياتها ضد الأمريكان في العراق، من أجل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية للتفاوض مع الإدارة الامريكية لإخراج قواتها المحتلة، لكن الاحتلال يماطل ويسوف في خروجه وفق المطالبات العراقية الحكومية والبرلمانية والشعبية، بالتالي لكل فعل رد فعل، إضافة الى استمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه ضد غزة”.وأضاف الفتلاوي، أن “العمليات العسكرية ضد الوجود الأمريكي عادت، وهذا يعني استئناف الهجمات ضد هذا الاحتلال، بالتالي أي رد من الامريكان على عمليات فصائل المقاومة العراقية، فهذا يعني سيكون هناك تصعيد في العمليات ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق، ولا خشية من أي رد أمريكي”.وكان مصدر أمني قال، أمس الثلاثاء، بأن “طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.

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