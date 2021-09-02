ميليشيا العصائب :نسعى لجعل الطارمية نسخة ثانية من جرف الصخر!

ميليشيا العصائب :نسعى لجعل الطارمية نسخة ثانية من جرف الصخر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الميليشياوي النائب عن العصائب حسن سالم، الخميس، أن قضاء الطارمية يشكل تهديدا واضحا على امن العاصمة بغداد، داعيا الى عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على الإرهاب.وقال سالم في تصريح لوسائل اعلام محلية إن “عتاة الدواعش يتواجدون في الطارمية، وعلينا تحويله الى معسكر لفصائل المقاومة  مثل جرف النصر ”.وأضاف سالم، أنه يتعين على الأجهزة الأمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الطارمية بهدف القضاء على فلول داعش الارهابي في القضاء”.واوضح، أن” بقاء القضاء دون عملية عسكرية يشكل تهديدا واضحا على امن العاصمة بغداد”.وكانت كتل سياسية اكدت ضرورة الشروع بعملية عسكرية كبرى تقتلع معقل الارهاب ، على خلفية الخروقات الامنية المتكررة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.واعتبرت :” ان جميع الخروقات الامنية التي استهدفت العاصمة بغداد واوقعت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء ، انطلقت من الطارمية او شكلت معبرا لنقل الانتحاريين المجرمين”.

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