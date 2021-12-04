ميليشيا جند الإمام:الصدر وافق على دعم الحشد الشعبي وتعزيز قدرته!!

ميليشيا جند الإمام:الصدر وافق على دعم الحشد الشعبي وتعزيز قدرته!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال زعيم ميليشيا جند الإمام والمتحدث الرسمي بأسم تحالف الفتح الإيراني الأصل المدعو أحمد الأسدي، السبت، ان “النقاشات التي دارت بين الصدر وزعماء الاطار التنسيقي، كانت صريحة جداً، ولم تكن بروتوكولية، بل جلسة صارحة”.واضاف أن “الصدر لم يأت لعقد اتفاق معنا، وهو الذي طلب الزيارة لبحث مشكلة أراد لها حلاً، ولم يفرض أو يناقش اتفاقاًمع الإطارالتنسيقي”.وتابع: “في المقابل لم نطرح كإطار تنسيقي اتفاقاً، إنما طرحنا كل ما يعد جزءاً من المشكلة، فكان حديثاً عن مواصلة دعم مشروع المقاومة من خلال الحفاظ على الحشد الشعبي وتعزيز مكانته ،واضاف،كما طرح ضرورة طرد القوات الأمريكية تنفيذا لقرار فصائل المقاومة ، وتابع الاسدي، كما اتفق الجميع على رفضا التطبيع مع إسرائيل وتجريمه وفق قانون العقوبات العراقي”.واشار الى ان “مشتركاتنا مع التيار الصدري كثيرة، واختلافنا على بعض الآليات التي يمكن حلها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *