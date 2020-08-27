ميليشيا جند الإمام تطالب باستضافة الكاظمي في البرلمان لتسويفه إخراج القوات الأمريكية

ميليشيا جند الإمام تطالب باستضافة الكاظمي في البرلمان لتسويفه إخراج القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ميليشيا جند الإمام حسين اليساري، الخميس ، إلى عقد جلسة علنية ومباشرة لمجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تسويف قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية.وقال اليساري في تصريح  صحفي، إنه “كعادتنا يجب ان نكون واضحين أمام شعبنا وإلزام الكاظمي بالحضور أمام مجلس النواب عبر جلسة علنية ليطلع للشعب على مجريات قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.وأضاف ان “الكاظمي عاد من واشنطن محملا بالوعود وهناك تسويف ومماطلة من قبل الحكومة الحالية عدم رغبتها إخراج القوات الأمريكية”.واعرب عن “استغرابه من تصريحات الكاظمي بشأن الوجود الأمريكي فترة أطول في العراق”، واصفا تلك التصريحات بــ”المبهمة وبحاجة إلى جلسة خاصة مباشرة وعلنية يتم إيضاح ما جرى خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن”.

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