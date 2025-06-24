ميليشيا كتائب حزب الله:سيبقى العراق تحت الحكم الشيعي الصفوي مادام خامنئي في الحياة

ميليشيا كتائب حزب الله:سيبقى العراق تحت الحكم الشيعي الصفوي مادام خامنئي في الحياة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله في بيان ،الثلاثاء، ان الحكومة المقبلة لن تكون لغير المكون الشيعي الصفوي ما دام الإمام خامئني على  قيد الحياة، لافتا الى ان هناك تقاطعات مابين الأطراف السنية فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي.واضاف البيان، ان “هناك تحشيد من قبل المكون الشيعي للمشاركة بالانتخابات كونها هذا الموضوع يمثل جانب مصيري حشدوي مقاوم، ما يدعو الى المشاركة الواسعة من أبناء المكون الشيعي الصفوي بكل المحافظات وليس بغداد فقط”.وأضاف ان “السنة وعلى الرغم من مواقف ساستهم وقادتهم، الا ان هناك انشقاقات كبيرة وواضحة، إضافة الى عدم وجود رؤية موحدة مابين الأطراف السنية المشاركة بالعملية الانتخابية المقبلة”.وبين ان “الأطراف الشيعية تملك رؤية موحدة وواضحة ومتفق عليها، اذ لاتوجد تقاطعات بين الأطراف السياسية الشيعية، على عكس مايجري من تقاطعات وتسقيط بين الزعامات السنية، والتحريض الطائفي الذي يصدر من قبل بعض الأطراف، وبالمحصلة فأن الحكومة ستبقى شيعية صفوية والاغلبية ستكون لصالح هذا المكون”. 

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