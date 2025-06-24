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الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
ميليشيا كتائب حزب الله:سيبقى العراق تحت الحكم الشيعي الصفوي مادام خامنئي في الحياة
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الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات
اليوم ..أسعار صرف الدولار=143250 ديناراً
وزارة الاعمار تعلن عن قرب افتتاح عدة مشاريع في البنى التحتية داخل بغداد
في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي
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القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
ميليشيا كتائب حزب الله:سيبقى العراق تحت الحكم الشيعي الصفوي مادام خامنئي في الحياة
تدمير رادارات عراقية من قبل طائرات مسيرة “مجهولة الهوية”!!!
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
الولائيون يجتمعون في مبنى رئاسة الجمهورية لنصرة إيران
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