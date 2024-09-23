ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!

ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله حسين مؤنس ، اليوم الاثنين ، طرح مشروع قانون الاختفاء القسري في الوقت الحالي دعاية انتخابية . وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “بعض القوى السياسية تحاول القيام بالدعاية الانتخابية مبكرا، من خلال طرح مشروع قانون الاختفاء القسري”.وأضاف أن “ملف المفقودين والمختفين قسرا من قبل فصائل الحشد انتهى ويجب حله من خلال القضاء، لافتا الى ان هناك تلاعب من قبل بعض القوى السياسية السنّية بمشاعر ذوي الشهداء والمفقودين  في المناطق التي حررت من قبل الحشد الشعبي “.وتابع أن “حل هذا الموضوع عبر القضاء وليس من خلال تشريع يراد منه كسب أصوات انتخابية بوقت مبكر”.

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