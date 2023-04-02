ميليشيا كتائب حزب الله ترفض عودة ناحية جرف الصخر إلى السيادة العراقية وعودة أهلها إليها

ميليشيا كتائب حزب الله ترفض عودة ناحية جرف الصخر إلى السيادة العراقية وعودة أهلها إليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الميليشياوي حسين مؤنس المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله، اليوم الأحد، رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر بمحاولة إعادة “السفاحين والقتلة والمتورطين في جرائم كبرى” إلى منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل.وجاء هذا الاتهام عقب تصريح أدلى به الخنجر قبل أيام ذكر فيه “سنصلي في الجرف قريبا” في اشارة إلى عودة السنة النازحين إلى تلك المنطقة التي كانت تشهد احداثاً أمنيةً بسبب سيطرة تنظيم داعش وقبلها تنظيم القاعدة قبل ان يتمكن الحرس الثوري ونسخته الحشد الشعبي من السيطرة عليها وإخراجها من السيادة العراقية منذ 2014 .وقال العسكري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي  كما مبين أدناه… 

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