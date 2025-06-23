ميليشيا كتائب حزب الله تطالب حكومتها بموقف سياسي لمنع الاختراق الإسرائيلي للأجواء العراقية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية المتمثلة بالنائب الإيراني الأصل حسين مؤنس ،الاثنين، إن “العراق، وباعتباره يرأس حالياً الجامعة العربية، مطالب بأن يمارس دوره بشكل أكبر وأوسع، من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الخطيرة الأخيرة وعلى رأسها خرق السيادة العراقية من قبل الكيان الصهيوني”.

وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي الأخير لا يشكّل تهديداً للعراق فقط، بل يمثل انتهاكاً مباشراً للسيادة ويطال دولاً أخرى “، مشيراً إلى “ضرورة عقد اجتماع عربي على مستوى رؤساء أو وزراء الخارجية، للخروج بموقف سياسي موحد تجاه هذه الاعتداءات”.