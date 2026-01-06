ميليشيا كتائب حزب الله تعلن استعدادها لتدريب الجيش العراقي والمقاومة الإسلامية باقية ومستعدة لمقاتلة أمريكا!!!

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم ميليشيا كنائب حزب الله الحشدوية المدعو أحمد الحميداوي في بيان ،اليوم الثلاثاء، إن “المرحلة المقبلة في العراق تحتاج إلى حكومة عادلة مكتملة السيادة، تملك قرارها الحر، وتبسط سلطتها على أرضها وسمائها، كما ينبغي تكثيف العمل الإسلامي القيمي الميداني، لمواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي في المجتمع”.وبين أن “بناء القوات الأمنية على أسس مهنية واحترافية، وتجهيزها بما تحتاجه من وسائل وقدرات للدفاع عن أرض البلاد وسمائها، يُعدّ من المتطلبات الأساسية للمرحلة القادمة، وستبقى المقاومة الإسلامية حاضرة في تقديم خبراتها المتراكمة في هذه المجالات”.ولفت إلى أن “العالم يتّجه بسرعة نحو شريعة الغاب، ولعلّ آخر الشواهد على ذلك ما جرى في دولة فنزويلا المكتملة السيادة من هجوم أميركي، سعياً لتأمين ما تحتاجه أميركا من مصادر الطاقة، وهذا الواقع يجب أن يبقى حاضراً في أذهاننا، للنهوض بواقع دفاعي احترافي، قادر على مواجهة هذه الأخطار والتحديات”.وشدد الحميداوي على ضرورة “اجتناب بعض القادة العسكريين والقضاة الانخراط في التجاذبات السياسية، لما ينطوي عليه من آثار سلبية تمس حيادية المؤسستين الأمنية والقضائية، اللتين ينبغي أن تظلا مظلّة جامعة لأبناء الوطن، وصمّام أمان لوحدته”.

