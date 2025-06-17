ميليشيا كتائب حزب الله :لن نسمح للسنة العرب بالعودة لقيادة العراق!

ميليشيا كتائب حزب الله :لن نسمح للسنة العرب بالعودة لقيادة العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، صباح العكيلي، الثلاثاء، ان حصول السنة على الحكومة عقب اجراء العملية الانتخابية يعد ضربا من الخيال، لافتا الى ان الشيعة لهم الأغلبية في بغداد وكتل الاطار التنسيقي ستعود وتلتئم من جديد بعد الانتخابات.وقال العكيلي في حديث صحفي، ان “الواقع الديموغرافي في بغداد يؤكد ان الشيعة هم الأغلبية في العاصمة، الامر الذي ينفي حصول بعض الشخصيات من المكون الاخر على الغلبة الانتخابية عند الترشح في بغداد”.وأضاف ان “تصريحات بعض السياسيين والنواب السنة وطموحهم للحصول على الحكومة في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات يعد ضربا من الخيال، ولايمكن لهكذا امر ان يحدث اطلاقا”.وبين ان “الاطار التنسيقي وباقي القوى المشاركة بالانتخابات اتفقت فيما بينها ان تنزل كل قائمة بشكل منفرد ومن ثم تعود وتلتئم مرة أخرى بعد اجراء العملية الانتخابية في شهر تشرين الثاني المقبل”.

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