ميليشيا كتائب حزب الله وراء الهجوم الصاروخي على أربيل

ميليشيا كتائب حزب الله وراء الهجوم الصاروخي على أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  أعلنت مجموعة  ” وهمية” تطلق على نفسها اسم “سرايا أولياء الدم”، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في إقليم كردستان شمالي العراق.وقالت المجموعة في بيان منسوب لها نُشر عبر “فيسبوك” وبثته فضائيات عراقية: “تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم، الإثنين، من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في شمالنا الحبيب (إقليم كردستان)؛ حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في أربيل بمسافة 7 كيلومترات”.وأوضح البيان أنه “تمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخا أصابت أهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM (للدفاع الصاروخي) وقذائف الاحتلال من اعتراضها”.ولم تقدم الجماعة دليلا على صحة ادعائها.و”سرايا أولياء الدم” سبق أن تبنت هجمات سابقة في بغداد وبعض المحافظات استهدفت أرتال منسحبة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.ولم تعلن هذه المجموعة المسلحة رسميا عن جهة انتمائها، لكن مصادر أمنية تؤكد أن ميليشيا كتائب حزب الله هي من نفذت العملية وأسم “أولياء الدم” وهمي لإبعاد المسؤولية عن الميليشيا المرتبطة بالحشد الشعبي وتأخذ رواتبها من الخزينة العراقية وتأتمر  بقائد فيلق القدس اسماعيل قاآني.

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