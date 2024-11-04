ميليشيا لواء /19حشد:الأرض العراقية ستكون منطلقا للصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

ميليشيا لواء /19حشد:الأرض العراقية ستكون منطلقا للصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ميليشيا حشد  “أنصار الله الأوفياء لواء 19 حشد ” المنضوية في ما يسمى “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية  تسمح لإيران باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاستهداف إسرائيل .وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “أرض العراق طوع في خدمة إيران الثورة وأن حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني تسمح للحرس الثوري بإطلاق الصواريخ  تجاه إسرائيل من الأراضي العراقية لأن العراق يمثل القلب النابض لمحور المقاومة الإسلامية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *